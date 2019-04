Confetti rossi per Ida Ciccorelli neo dottoressa in Economia

Confetti rossi per Ida Ciccorelli che ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Economia e Management. Presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, la neo dottoressa ha discusso la tesi “Profili strategici dei gruppi automobilistici: il caso Fca prima e dopo Marchionne”. Relatore la professoressa Daniela Di Berardino. A Ida vanno gli auguri più sentiti per un cammino ricco di soddisfazioni da parte dei genitori, Viviana e Candido, i fratelli Elio e Luca, gli amici e parenti tutti ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco on line.