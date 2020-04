Confetti rossi per Lorenzo Paglione

Laurea Magistrale per il dr. Lorenzo Paglione che lunedì 27 aprile scorso ha discusso la tesi in Biotecnologie Mediche su “Sviluppo di un modello di barriera placentare in vitro per studi di traslocazione di farmaci e neomateriali”, relatrice la prof.ssa Luisa Campagnolo. Il neo dottore, a causa delle ristrettezze attuali dovuta al coronavirus, ha conseguito la laurea tramite il collegamento audio-video con l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Le più vive congratulazioni a Luigi per il secondo traguardo accademico raggiunto e gli auguri più cari alla mamma, dottoressa Maria Rosaria Carosella, al papà Gen. Luigi Paglione ed ai fratelli Sebastiano e Lucio.