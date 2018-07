Confetti rossi, Luca Di Ianni neo ingegnere aerospaziale

Per fortuna questi nostri giovani spesso ci sorprendono. Ci sembrano apatici, indifferenti a tutto tranne ai divertimenti, al telefono, alla musica (i più impegnati). Poi, all’improvviso, ti trovi davanti un ventiduenne laureato in Ingegneria Aerospaziale. Sì proprio in Ingegneria Aerospaziale, titolo conseguito al Politecnico di Torino, una delle più prestigiose Università italiane. Questo ragazzo, sicuramente unico per il Molise, è di Carovilli, si chiama Luca Di Ianni: ha fatto una buona carriera scolastica al Liceo scientifico “Maiorana” di Isernia, poi il salto al Politecnico. Tre anni di studio, su argomenti per lui di grande fascino, ed esami superati brillantemente. Infine una tesi di laurea su “Modello a semiguscio dello stabilizzatore dell’aereo S55 e relativa analisi FEM” presentata con il relatore Prof. Enrico Cestino. Siamo orgogliosi di questo giovane promettente e gli facciamo i nostri più sentiti auguri per un grande futuro. Rallegramenti di cuore vanno anche a papà Pasqualino, il celebre fotografo di Carovilli, e a mamma Patrizia.