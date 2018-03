Confetti rossi per la giornalista Francesca Labanca, augurissimi

Confetti rossi per Francesca Labanca laureatasi in Lingue, Letterature e Culture Moderne. La neo dottoressa questa mattina, presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara, ha brillantemente (voto 110 e lode) dscusso la tesi: “Language and power: un’analisi del discorso politico britannico”. Relatore la professoressa Emanuela Ettorre. A Francesca, nostra collega, gli auguri più sentiti da parte della redazione de l’Eco del l’Alto Molise – Vastese che abbraccia affettuosamente i genitori Vittorio e Floriana e tutti i familiari.