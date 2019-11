Confetti rossi, Rita Tavarossi dottoressa in Ematologia

Festa grande e tanti complimenti per Rita Tavarozzi di Agnone, che con lode, lunedì scorso, presso l’Università degli studi di Firenze ha conseguito brillantemente la specializzazione in Ematologia dopo esserci già laureata in Medicina e Chirurgia. La dottoressa ha discusso la tesi: “Valutazione dei parametri biometrici ed elastometrici della milza nelle malattie mieloproliferative croniche Philadelphia – negative:correlazioni diagnostiche e prognostiche”. Relatrice la professoressa Sara Galimberti. Correlatore Edoardo Benedetti. Alla bravissima Rita gli auguri più cari dal marito Nello, da papà Antonino, dalla mamma Adriana, dalla sorella Chiara, dai nonni Gino, Rita, Emma e da tutti i familiari. A Rita le congratulazione anche da parte della redazione de l’Eco online.