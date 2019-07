Confetti rossi Silvia Di Menna neo dottoressa in Letteratura italiana

Silvia Di Menna neo dottoressa con 110 e lode in Letteratura italiana e contemporanea. Il brillante traguardo è stato raggiunto mercoledì scorso (17 luglio) presso l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna. La tesi discussa: “La duplice meta del viaggio di Carlo Levi: la scoperta di sé e dell’altro”. A Silvia e alla sua famiglia i migliori auguri per il traguardo raggiunto e per tanti altri da raggiungere arrivano da parenti e amici ai quali si uniscono quelli della redazione de l’Eco online.