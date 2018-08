Consumo di droga tra minori, rafforzati i controlli dei Carabinieri

Nel corso della settimana di metà mese, caratterizzata dalla festa di ferragosto, dal caldo e dall’arrivo massiccio di turisti, i Carabinieri della Compagnia di Termoli svolgeranno servizi straordinari di controllo del territorio attraverso l’impiego di numerose pattuglie automontate e a piedi.

I militari, dislocati nei punti nevralgici della fascia costiera, si occuperanno di prevenire e reprimere i reati contro la persona e il patrimonio, e costituiranno un sicuro punto di riferimento, in materia di sicurezza pubblica, per i cittadini residenti e per i turisti che si riverseranno nelle località balneari.

Le pattuglie dell’Arma saranno impegnate anche in attività anti-droga, nonché in controlli serrati, finalizzati a scongiurare rischiose condotte di automobilisti che violino le norme del codice della strada.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche alle aree residenziali dei principali paesi del basso molise, al fine di evitare furti in abitazioni e sottrazioni illecite di autoveicoli.

I primi risultati di inizio settimana non sono tardati ad arrivare. Difatti, nei pressi della spiaggia di Petacciato marina, durante la tarda serata di ieri, i Carabinieri della locale Stazione hanno sottoposto a controllo alcuni giovani che sostavano “in loco” in modo sospetto. La successiva attività di perquisizione ha consentito di sequestrare alcuni grammi di sostanza stupefacente e di segnalare conseguentemente alla Prefettura di Campobasso tre persone quali assuntori di droga.