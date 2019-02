Container e baracca in fiamme, Vigili del fuoco domano le fiamme

CAMPOBASSO – Alle ore 18 di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso è intervenuta in città, Contrada Colle delle Api, per un incendio che ha coinvolto un container ed una baracca disabitata. Sul posto il personale, con due mezzi antincendio, ha provveduto allo spegnimento ed alla bonifica accurata di tutta l’area coinvolta con il supporto di una pattuglia della Polizia.

Per le cause dell’incendio è intervenuto anche il personale dei Vigili del fuoco del N.I.A.T. (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) che ha effettuato tutti i rilievi e campionature utili allo scopo.