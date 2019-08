Controlli antidroga dei Carabinieri, denunciato profugo ospite nell’Isernino

Controlli antidroga dei Carabinieri, un cittadino extracomunitario denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, a Isernia, nell’ambito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno proceduto al controllo di un extracomunitario, domiciliato presso un centro di accoglienza della provincia. Nel corso di una perquisizione, estesa successivamente anche al domicilio dell’uomo, sono stati trovati nella disponibilità del prevenuto: 4 involucri di plastica, tutti identici, ciascuno risultato del peso di grammi 1,3, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana; attrezzatura per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro pari ad euro 50, ritenuta provento dell’attività di cessione. Per tali ragioni l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.