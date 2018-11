Controlli antidroga dei Carabinieri: un nigeriano segnalato per possesso di marijuana.

A Isernia, nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un nigeriano, ospite di un centro di accoglienza locale, che si trovava all’interno dello scalo ferroviario. Si effettuava una perquisizione personale che portava al ritrovamento di un involucro contenente marijuana. La dose rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre il giovane è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale.