Controlli antidroga della Finanza: nigeriano finisce in manette

I reparti cinofili della Compagnia Finanza di Pescara hanno tratto in arresto un nigeriano a seguito del sequestro di circa 140 grammi di marijuana destinata allo spaccio.

I militari cinofili, mentre percorrevano la via Tiburtina in Pescara, hanno notato una persona nigeriana, già nota agli operanti, aggirarsi con fare circospetto. Insospettiti dall’atteggiamento dello stesso alla vista dei cinofili, i militari hanno avvicinato il soggetto sottoponendolo a controllo con l’ausilio dell’esperto cane antidroga Vagol rinvenendo e sequestrando circa 140 grammi di marijuana destinata allo spaccio.

Atteso tra l’altro che la droga era già suddivisa in dosi, il nigeriano è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Pescara con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In questo periodo estivo i militari del Corpo hanno intensificato i controlli antidroga su tutte quelle aree particolarmente affollate del capoluogo, come ad esempio l’area circostante la stazione ferroviaria, i parchi pubblici etc., anche attraverso unità in borghese e cinofile. Solo negli ultimi 10 giorni sono stati effettuati complessivamente due arresti per spaccio, segnalati 18 soggetti per uso personale, nonché 20 sequestri – tra penali ed amministrativi – per circa mezzo chilo di droga.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara proseguono le attività a contrasto dei reati connessi agli stupefacenti al fine di monitorare, sequestrare e confiscare i flussi finanziari collegati ai predetti fenomeni illeciti, ma soprattutto per la sicurezza e la prevenzione nelle affollate serate estive del capoluogo e della tutela dei giovani e dei turisti.