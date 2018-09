Controlli notturni: giovane denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Come ogni week-end, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno incrementato i servizi di controllo del territorio attraverso l’impiego massiccio di uomini e mezzi, dislocati sulle arterie principali del basso molise.

La presenza dei militari non è passata inosservata agli automobilisti e ai cittadini che si sono riversati sulla costa e nei locali della” movida” per approfittare dell’ultimo fine settimana d’estate.

A notte fonda, nel quartiere meridionale della cittadina molisana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a seguito di un controllo, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un giovane di ventisette anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per guida in stato di ebbrezza.

A seguito delle verifiche, effettuate anche con il prezioso ausilio dell’etilometro in dotazione, i militari hanno avuto modo di accertare che il ventisettenne aveva un tasso alcolemico non consentito.

Nella circostanza, era possibile appurare, inoltre, che il giovane guidava senza patente poiché mai conseguita.

Le attività di controllo del territorio proseguiranno capillari e incisive al fine di prevenire i reati e tutelare la sicurezza stradale.