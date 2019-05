Cinque persone sono state denunciate dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Isernia per illeciti contestati in violazione al testo unico di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la mancanza dei dispositivi di protezione individuali obbligatori, con la conseguente irrogazione di un’ammenda pari all’importo di euro quindicimila euro a carico delle due ditte edili controllate.