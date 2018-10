Controlli a tappeto della Polizia sulle strade del Molise

Si avvicina il week-end e, come ormai di consueto, l’attività della Polizia in Provincia si intensifica. Come ogni fine settimana, vengono rinforzati i servizi di controllo del territorio con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine che, dotate del “Sistema Mercurio” a lettura ottica delle targhe, consentono un immediato riscontro nei terminali di Polizia e un tempestivo intervento in caso di illeciti.

Il centro di Venafro è stato oggetto di un controllo “a tappeto” con ben 7 pattuglie, tra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Reparto Prevenzione Crimine di Potenza, effettuando 11 posti di controllo a Venafro, che hanno permesso l’identificazione di 144 persone, delle quali 40 con precedenti di polizia, e di 81 veicoli.

Per rendere più fruibile all’utenza il centro cittadino, gli agenti hanno, inoltre, controllato alcuni bar del centro di Venafro e i loro avventori. Tra di loro sono stati identificati alcune persone con pregiudizi di polizia.

L’attività di prevenzione, fortemente voluta dal Questore Pellicone prosegue senza sosta e sarà sempre più intensa.

Grande attenzione, quindi, da parte della Polizia di Stato, non solo per il capoluogo pentro, ma anche per la Provincia ed in particolare per la città di Venafro, luogo di transito anche di pregiudicati provenienti da altre regioni.

I servizi predisposti dalla Questura di Isernia proseguiranno anche nei prossimi giorni e non si limiteranno ad un’attività capillare di controllo del territorio e dei luoghi ritenuti punto di ritrovo di soggetti pregiudicati, ma verrà svolta un’attenta azione di prevenzione.

In particolare, nella mattinata di domani, nella zona centrale di Venafro sarà presente un camper della Polizia di Stato per raccogliere le istanze dei cittadini nell’ottica di quella che viene definita “polizia di prossimità” tendente ad avvicinare sempre di più la Polizia alla gente.