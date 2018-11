Controlli in un’azienda zootecnica, sequestrato un cavallo

I Carabinieri Forestali della Stazione di Isernia, durante un controllo ad un’azienda zootecnica dell’hinterland isernino hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il titolare. Dal controllo dei militari è emerso che il suddetto deteneva illecitamente un cavallo. Per il responsabile sono scattate, oltre la denuncia per ricettazione, anche sanzioni amministrative per oltre quattromila euro e l’animale è stato sottoposto a sequestro. Contestualmente sono state elevate ulteriori tre sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa duemila euro ad altre tre persone che non avevano comunicato agli enti preposti il passaggio di proprietà a seguito della vendita degli animali.