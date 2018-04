Controllo cinghiale in aree non vocate, iscrizioni entro lunedì

VASTO – Sono aperte le iscrizioni per la caccia di selezione al cinghiale nelle aree non vocate e zone non assegnate, per la stagione 2018/2019.

Entro lunedì le persone interessate, in possesso delle abilitazioni richieste, dovranno trasmettere il modulo di iscrizione compilato all’Atc Vastese anche via email. L’annuncio è stato pubblicato on line, tardivamente, solo il 19 aprile scorso.

Lunedì stesso l’Atc Vastese comunicherà alla Polizia provinciale l’elenco dei cacciatori iscritti. Nelle prossime settimane partiranno gli abbattimenti nelle zone non vocate alla presenza del cinghiale e nelle aree precluse alla caccia, quindi ad esempio nelle zone cinofile.

Moduli e informazioni sul sito dell’Atc Vastese.