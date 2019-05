Convivenza orso marsicano e apicoltori, l’esempio dell’associazione Salviamo l’Orso

L’International Association for Bear Research & Management (IBA), organizzazione composta dai massimi esperti di orso a livello mondiale, ha deciso di premiare per la seconda volta un progetto dell’associazione Salviamo l’Orso sulla convivenza tra l’orso marsicano e le comunità locali in aree non protette di elevata idoneità per la specie, quali la Valle Roveto e gli Ernici. La “Comunità a Misura d’Orso Valle Roveto-Ernici” ha preso ufficialmente il via giovedì scorso, quando i nostri volontari e il personale di Rewilding Apennines, in seguito alla tempestiva segnalazione da parte del personale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, hanno protetto con un recinto elettrificato un piccolo apiario “visitato” dall’orso qualche giorno prima. «Ringraziamo l’IBA per la donazione di 10.500 dollari che ci consentirà di realizzare questa iniziativa in collaborazione con la Riserva Naturale Zompo lo Schioppo e il Comune di Collepardo» commentano dall’associazione Salviamo l’Orso.