Convivenza uomo-orso nel parco della Majella, il convegno

“A dialogo nel Parco” una proposta di comunicazione e partecipazione per la gestione condivisa del territorio.

L’incontro sarà suddiviso in tavoli di lavoro tematici su comunicazione, gestione della fauna e idee da sottoporre all’attenzione dell’Ente.

Il Parco Nazionale della Majella, in collaborazione con il Dipartimento di Scienza Umane dell’Università dell’Aquila, promuove sabato 24 marzo 2018 un incontro pubblico, finalizzato a illustrare tutti i dettagli del Progetto centrato sull’argomento del​la convivenza uomo-orso e sulla conservazione dell’orso bruno marsicano.

“Attraverso tale percorso di comunicazione e partecipazione – spiega il Direttore Oremo Di Nino – l’intento dell’Ente è di provare a ristabilire un rapporto di collaborazione con il territorio. Siamo consapevoli di dover ripartire dall’ascolto, di chi nel Parco vive e opera, affrontando problemi e difficoltà”.

In particolare l’incontro vuole creare un primo momento pubblico di ascolto e discussione: ogni singolo partecipante, se vorrà, potrà contribuire a individuare i temi sui quali orientare il Progetto e fornire indicazioni per il suo svolgimento. Ciò sarà possibile con l’organizzazione di veri e propri tavoli di lavoro tematici sui quali i partecipanti potranno esprimere la propria idea. La comunità è invitata all’incontro che si terrà dalle ore 15 presso la sede operativa dell’Ente Parco Nazionale della Majella in via Badia 28, Sulmona. Durante l’incontro sarà attivo un laboratorio di lettura espressiva sull’orso, per apprendere giocando, dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni».