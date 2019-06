Convivere con l’orso in Alto Molise, l’evento a Vastogirardi

VASTOGIRARDI – Sabato 29 giugno, a Vastogirardi, le associazioni Salviamo l’Orso, Rewilding Apennines, IntraMontes e tutti i partner dell’accordo di collaborazione per la conservazione dell’orso in Alto Molise incontreranno la comunità locale per divulgare informazioni utili sulla biologia del plantigrado, sugli strumenti tecnici e pratici per mettere in atto la sua salvaguardia e soprattutto sulle buone pratiche di convivenza uomo-orso.

Il Comune Di Vastogirardi e la Pro Loco daranno il benvenuto a quanti vorranno partecipare.