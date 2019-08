Coppa Italia, al ‘Civitelle’ quasi una stracittadina tra Agnonese e Vastogirardi

AGNONE. Un derby in salsa altomolisana, quasi una stracittadina quella che andrà in scena questo pomeriggio (ore 16,00) allo stadio ‘Civitelle’ dove a contendersi il passaggio del turno preliminare di Coppa Italia, Agnone e Vastogirardi, centri distanti appena 22 chilometri. Si tratta della prima sfida ufficiale tra le due squadre che in passato non si sono mai scontrate in un torneo. In casa granata c’è grande attesa per vedere in azione l’undici che Mauro Marinelli deciderà di buttare nella mischia. Molto di più dopo i tre successi (Donkeys, Roccasicura e Albalonga) riportati nelle amichevoli. Ma si sa, quello è un calcio che conta poco, contrariamente al peso specifico della sfida odierna anche in considerazione della prima di campionato. E allora nell’impianto senza barriere di viale Castelnuovo, che tra l’altro ospiterà le prime partite interne di Farina e compagni, sarà match vero. Questo l’auspicio del pubblico che affollerà la gradinata centrale. Marinelli, che torna sulla panchina del’Olympia a distanza di anni, appare intenzionato a schierare un undici con modulo 4-3-3 con Spadone tra i pali, in difesa, da destra verso sinistra, Diakite, Frabotta, Colonna e Nicolao, a centrocampo, Peijc, Viscovich e Boubacar, in attacco Perkovic, Acosta e un classe 2001 ancora tutto da decifrare. All’appuntamento i padroni di casa si presenteranno senza lo squalificato Allegra, mentre in panca scalpitano l’esperto Rullo, Kone Dudu, Amodou e Dambele. “Guai a sottovalutare un avversario che in fase di calcio – mercato ha operato benissimo e che alla sua prima uscita ufficiale ci terrà in maniera particolare a fare bene – avverte alla vigilia il vice presidente, Fernando Sica -. Occorre partire subito con il piede giusto – aggiunge il dirigente – e per farlo fondamentale sarà l’approccio alla gara”. In caso di parità al novantesimo, si proseguirà direttamente con i calci di rigore. Ad arbitrare il derby il fischietto molisano Maurizio Barbiero della sezione di Campobasso che sarà coadiuvato da Fedinando Pizzoni e Francesco Leonetti entrambi di Frattamaggiore. Il biglietto d’ingresso fissato a 10 euro (ridotto 8).