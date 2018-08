Coppa Italia serie D, è subito Agnonese – Campobasso: si gioca al “Civitelle”

E’ subito derby nel turno preliminare di Coppa Italia. Di fronte l’Olympia Agnonse e il Campobasso. Si gioca al “Civitelle” di Agnone domenica 19 agosto a partire dalle ore 16,00. Chi passa se la vedrà domenica 26 agosto con il Cerignola. In tutto sono 48 le sfide in programma nel turno preliminare. L’altra molisana, l’Isernia, sarà ospite dell’Anagni. La vincente giocherà contro il Cassino. La formula prevede partite di sola andata, ad eccezione delle semifinali. Finale in campo neutro sabato 18 maggio 2019. Trentaduesimi di finale in programma mercoledì 26 settembre, sedicesimi 31 ottobre, ottavi 28 novembre, quarti 12 dicembre, semifinali 27 marzo e 3 aprile.

L’INTERO PROGRAMMA DEL TURNO PRELIMINARE:

Gara 1 Tamai-Chions

Gara 2 Cjarlins Muzane-Sandonà 1922

Gara 3 Clodiense Chioggia-Delta C. Porto Tolle

Gara 4 Trento-St Georgen

Gara 5 Levico-Virtus Bolzano

Gara 6 Calcio Montebelluna-Cartigliano

Gara 7 Ambrosiana-Vigor Carpaneto

Gara 8 Ciliverghe-Adrense

Gara 9 Olginatese-Scanzorosciate

Gara 10 Ciserano-Calvina

Gara 11 Seregno-Villa D’alme

Gara 12 Oltrepovoghera-Fanfulla

Gara 13 Sondrio-Calcio Lecco

Gara 14 Borgaro-Pro Dronero

Gara 15 Casale-Stresa

Gara 16 Lavagnese-Ligorna

Gara 17 Sestri Levante-Fezzanese

Gara 18 Reggio Audace-Sasso Marconi 26/8/2018

Gara 19 Mezzolara-Modena

Gara 20 Axys Zola-Forli’

Gara 21 Savignanese-Classe

Gara 22 Castelfidardo-Santarcangelo

Gara 23 Recanatese-Jesina

Gara 24 Bastia-Montegiorgio

Gara 25 S.C. Trestina-Cannara

Gara 26 S. Nicolo Notaresco-Real Giulianova

Gara 27 Aglianese-Prato

Gara 28 Ghivizzano-Tuttocuoio

Gara 29 Gavorrano-Sangimignano

Gara 30 Scandicci-Sinalunghese

Gara 31 O. Agnonese-Citta’ Campobasso

Gara 32 Citta’ Di Anagni-Isernia

Gara 33 Anzio-Vis Artena

Gara 34 Ladispoli-Flaminia

Gara 35 Ostia-Budoni

Gara 36 Torres-Latte Dolce

Gara 37 Castiadas-Lanusei

Gara 38 Avellino-Nola 26/8/2018

Gara 39 Turris-Pomigliano

Gara 40 Sorrento-Granata

Gara 41 Pol. Sarnese-Portici

Gara 42 Bari-Bitonto 26/8/2018

Gara 43 Fidelis Andria-Citta’ Di Fasano 26/8/2018

Gara 44 F.C. Francavilla-Rotonda

Gara 45 Castrovillari-Calcio Cittanovese

Gara 46 Locri-Roccella

Gara 47 Palmese-Citta’ Di Messina

Gara 48 Sancataldese-Marsala