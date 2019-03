Copyright, Pedicini: «Un’altra vittoria per le grandi lobby a discapito dei cittadini»

«Oggi è un giorno triste per Internet e per la libertà di espressione: il Parlamento europeo, grazie all’appoggio di Pd e Forza Italia, ha appena votato la vergognosa direttiva sul diritto d’autore, che introduce regole più stringenti sul Web che andranno a colpire pesantemente la libertà di espressione e di informazione su internet. Il M5S si batte da anni in Europa per tutelare la libertà della rete ed avevo aderito alla campagna Pledge2019.eu per impegnarmi ufficialmente a favore di un internet libero. Articolo 13: controllo preventivo di tutti i link che potranno circolare nel web, introducendo un sistema di filtri di caricamento automatici. Articolo 11: si introduce la cosiddetta LinkTax, cioè gli editori degli articoli potranno richiedere un compenso a chiunque pubblichi un link in cui siano contenute informazioni che facciano riferimento a una loro pubblicazione. Un’altra vittoria per le grandi lobby a discapito degli interessi dei cittadini. Ma noi ovviamente non ci arrendiamo».

E’ il commento dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Piernicola Pedicini, al via libera del Parlamento europeo alla riforma sul copyright. Le nuove norme Ue sul copyright, che includono salvaguardie alla libertà di espressione, consentiranno a creatori ed editori di notizie di negoziare con i giganti del web.