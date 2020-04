Il coronavirus affonda il mercato dell’auto: crollano le vendite di Fca

AGI – Il coronavirus affonda il mercato dell’auto a marzo. Le immatricolazioni, riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono scese dell’85,42% a quota 28.326. A marzo dell’anno scorso erano state 194.302. Nel I trimestre la contrazione è risultata pari al 35,47% a 347.193 unità, contro le 538.067 dei primi tre mesi del 2019. Un crollo così non si era mai visto. A livello assoluto si torna agli Anni ‘Sessanta, quando però sulle strade italiane circolavano appena 2.431.171 auto contro le 38.360.000 di oggi.

I dati di Fca

Dal tracollo non si salva ovviamente neanche Fca. I veicoli del gruppo immatricolati il mese scorso sono stati 4.649, con un calo del 90,34% rispetto ai 48.109 di marzo 2020. La quota di mercato scende al 16,41% dal 24,76%. Nel primo trimestre dell’anno, Fca ha venduto 85.875 autoveicoli, il 35,04% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2020. La quota di mercato è risultata pari al 24,73% contro il 24,57% dell’anno prima.

