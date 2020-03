CASTEL DI SANGRO. Primo caso di Coranavirus a Castel di Sangro, centro distante una manciata di chilometri dai paesi dell’alto Molise. A comunicarlo in un video, il primo cittadino della comunità abruzzese, Angelo Caruso che tuttavia non rivela l’identità della persona colpita dall’influenza. Al tempo stesso Caruso non dice se la persona è ricoverata in una struttura ospedaliera, oppure è in quarantena nella propria abitazione.