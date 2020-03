Coronavirus: circolo aperto, la Polizia denuncia nove persone

(ANSA) – CHIETI – Nove persone trovare all’interno di un circolo ricreativo privato di Chieti sono state denunciate a piede libero a Chieti dalla Polizia per la violazione dell’articolo 650 del codice penale così come disposto dal decreto sull’emergenza coronavirus. Si tratta di otto avventori e del titolare della struttura che, in base al decreto, deve restare chiusa. La Polizia nel corso dei controlli effettuati ieri sul territorio ha anche identificato nove persone trovate tutte in possesso di autocertificazione che ha attestato la liceità della loro presenza a Chieti. (ANSA)