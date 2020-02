Coronavirus, disposta la disinfezione degli istituti scolastici provinciali

ISERNIA – «Nell’ambito delle misure preventive connesse all’emergenza nazionale in corso, ho disposto interventi straordinari di disinfezione in tutte le scuole superiori della Provincia. Pur non essendovi indicazioni in tal senso da parte delle autorità superiori, ho ritenuto opportuno adottare ogni cautela per garantire la incolumità degli alunni e del personale scolastico e potere anche dare un segnale di attenzione e prudenza pur in un contesto di auspicabile progressiva distensione. Gli interventi avverranno con modalità concordate con i dirigenti scolastici, iniziando già durante il fine settimana in modo da non intaccare il normale andamento delle attività didattiche».

E’ quanto comunica alla stampa il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci.