Coronavirus, docente positivo al “Mattioli” di Vasto: «Ha insegnato un solo giorno e solo in tre classi»

VASTO – «Il caso non è ancora confermato, va precisato, perché la conferma arriverà da Roma in serata, ma stiamo comunque procedendo in via precauzionale. Il docente dell’istituto “Mattioli” risultato positivo al primo test per il coronavirus ha insegnato un solo giorno e in sole tre classi. Non tutti gli alunni dell’istituto saranno messi in sorveglianza sanitaria, ma esclusivamente quelli delle tre classi dove il docente ha tenuto le lezioni. Non diffondiamo il panico, siamo in grado di far fronte alla situazione».

Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Vasto il direttore generale della Asl, Thomas Schael. Nelle ultime ore il docente è stato sottoposto ad un tampone per coronavirus che avrebbe dato esito positivo. L’istituto scolastico “Raffaele Mattioli” è frequentato da centinaia di alunni provenienti anche dall’Alto Vastese, in particolare da Castiglione Messer Marino e Castelguidone.

Il direttore della Asl ha invitato a mantenere la calma: «Gli alunni che dovessero avere sintomi devono immediatamente contattare il proprio medico curante o il numero verde della Asl, senza presentarsi al Pronto soccorso. Va precisato, comunque, che solo chi ha avuto un contatto prolungato necessita di sorveglianza attiva».

Intanto il sindaco Francesco Menna ha disposto la chiusura delle scuole per permettere la sanificazione degli ambienti.

«Come il caso di Montenero di Bisaccia, – ha aggiunto Schael – anche questo presunto caso di Vasto è importato da altre zone, perché al momento in Abruzzo non c’è evidenza di una circolazione interna, non c’è dunque nessun fenomeno epidemico locale, nonostante i sei casi accertati».