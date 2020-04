Coronavirus: da Madrid la testimonianza dell’ingegnere agnonese Fabrizio Saponaro

MADRID. Si chiama Fabrizio Saponaro, è un ingegnere informatico di Agnone e da tre anni e mezzo lavora a Madrid per un centro controllo di satelliti. Classe ’89, laureato presso il politecnico di Torino, nei giorni scorsi, Fabrizio ha raccontato a “I Fatti Vostri”, programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli, come vive l’esperienza dell’emergenza sanitaria che ha colpito la Spagna. Relegato nella sua abitazione dove lavora, dice che gli manca l’Italia, dove per il momento non può tornare, gli affetti familiari, nonché la sua grande passione che sono i viaggi. Infatti, Fabrizio, che conosce cinque lingue (inglese, portoghese, spagnolo, francese e naturalmente l’italiano), zaino in spalle e biglietti low-cost, ha visitato qualcosa come cinquanta nazioni le cui foto sono pubblicate sul suo profilo Instagram (strade.travelblog). Scamorze e tartufo dell’alto Molise, i peccati di gola che soddisferà appena terminata l’emergenza, confessa spassionatamente a l’Eco online. Di seguito riportiamo l’intervista rilasciata a “I Fatti Vostri”.