Coronavirus: Manuel, sei anni, sprona l’Italia a non arrendersi: “Andrà tutto bene”

AGNONE. Una giornata difficile, convulsa, causa il propagarsi dell’epidemia del Coronavirus, che tuttavia l’Eco online intende chiudere con un messaggio di speranza. Quello lanciato da Manuel Colato, un bambino di sei anni, residente nel quartiere Maiella, ad Agnone, che, questa sera, ha inteso affiggere un disegno sul portone di casa con la scritta “Andrà tutto bene”. Colori arcobaleno, la casa, la famiglia e un sole che si fa spazio tra le nuvole, il monito del piccolo alunno della primaria, classe I B, che merita la copertina in un momento complicato per il Paese, come del resto per il mondo intero. Un incoraggiamento a pensare positivo che arriva dalle mani, dal cuore e dalla testa di un bambino, il quale invita tutti a non arrendersi e soprattutto ad ottemperare alle direttive governative da prendere alla lettera per sconfiggere il grande mostro chiamato Covid – 19. Grazie Manuel, perché in fondo hai fatto bene a ricordarcelo: “Andrà tutto bene”…