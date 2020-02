Coronavirus, i medici rassicurano: «L’80 per cento dei pazienti guarisce in due giorni»

CORONAVIRUS, le raccomandazioni dei Medici di medicina generale della FIMMG e dell’Ordine dei Medici della provincia di Chieti:

«In fase iniziale l’infezione si presenta come una sindrome da raffreddamento. L’80% dei pazienti guarisce in due giorni, il 5% ha manifestazioni respiratorie severe. Se da uno o due giorni hai raffreddore, tosse, febbre, potresti avere l’infezione virale. Contatta telefonicamente il tuo medico o la guardia medica e attieniti alle loro informazioni. Ricordati che la visita non ti farà guarire e che il tuo medico o la guardia medica sono in grado di guidarti telefonicamente.

NON RECARTI IN AMBULATORIO E IN PRONTO SOCCORSO.

Potresti contagiare i medici e gli altri pazienti.

Per precauzione, in presenza di sintomi non uscire da casa ed evita contatti ravvicinati con i familiari, se hai una mascherina indossala, lava frequentemente le mani e arieggia gli ambienti. Se sei stato a contatto con casi accertati o sospetti, contatta subito il numero verde 1500.

Il 118 chiamalo solo se hai gravi problemi respiratori».