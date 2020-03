Coronavirus, il ministro Spadafora: «Possibile divieto attività all’aperto»

ADNKRONOS – «Nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo all’attività all’aperto». Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al Tg1. Se finora «abbiamo lasciato questa opportunità» dell’attività motoria all’aperto «è perché la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di poter correre, anche per altre patologie. Però l’appello generale era di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto», ha aggiunto il ministro.

FOTO DI REPERTORIO

