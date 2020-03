Coronavirus, panico negli Usa: in fila per comprare armi e munizioni

Recessione globale di tutti i mercati a causa della pandemia da Covid19, ma alcuni beni di “prima necessità” reggono e addirittura aumentano le vendite. E’ il caso del cibo o della carta igienica in Italia, ad esempio, con i supermercati presi d’assalto o dell’informazione, con i giornali on line che fanno registrare in questi giorni di emergenza sanitaria volumi di traffico più che raddoppiati. E poi ci sono gli americani che si mettono in fila per fare rifornimento di armi e munizioni. Ammo.com, sito che vende munizioni, tra metà febbraio e l’inizio di marzo ha registrato un incremento del 68% delle vendite, con ordini in forte espansione. «Succede quando le persone sentono che i loro diritti potrebbero essere violati» spiegano.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI