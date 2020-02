Coronavirus: procurato allarme su WhatsApp, il sindaco denuncia

(ANSA) – LARINO (CAMPOBASSO), 25 FEB – “Denuncerò alla Polizia Postale l’episodio di un presunto caso di coronavirus a Larino. Si tratta di una fake news”. Così il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, a proposito di una notizia diffusasi nella tarda mattinata di una persona risultata affetta da coronavirus a Larino, subito rimbalzata da più parti. “Questa notizia è stata veicolata attraverso WhatsApp – ha proseguito Puchetti – ed è falsa. Non si possono accettare queste situazioni. Lo considero un procurato allarme e, per questo, domani mattina denuncerò il caso alla Polizia Postale. Mi recherò presso la caserma dei Carabinieri del paese per presentare un esposto. Mi auguro che la Polpost riesca a risalire all’autore di questa fake news”. (ANSA).