I Carabinieri raccomandano di fare attenzione ai tentativi di truffa e speculazione sul coronavirus. In particolare i Carabinieri del NAS segnalano messaggi promozionali, privi di fondamento scientifico, su ipotetici rimedi naturali per rafforzare il sistema immunitario per proteggersi dal virus. «Prestate attenzione a chi tenta di approfittare della buona fede dei cittadini, non esitare a contattarci al 112».