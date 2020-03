AGNONE. Domenica senza calcio causa il Coronavirus. Il Dipartimento Interregionale ha deciso di far slittare di una settimana tutte le gare del campionato di serie D, girone F, in programma per domenica 8 marzo. Dunque si tornerà in campo (probabilmente) domenica 15 marzo. L’Agnonese è attesa dalla sfida interna contro il Notaresco. Nelle fila dei granata rientreranno Frabotta, Diakite, Diarra e Amaya, assenti nel derby di Campobasso.