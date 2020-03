Coronavirus: XXV anniversario visita Wojtyla ad Agnone, slitta il convegno

AGNONE. Rinviato a data da destinarsi il convegno “Giovanni Paolo II, un uomo, un pontefice, un Santo”. L’evento si sarebbe dovuto tenere nella Pontificia fonderia di campane Marinelli il prossimo 19 marzo in occasione del venticinquesimo anniversario della venuta di papa Wojtyla ad Agnone. Tuttavia, causa le disposizioni ministeriali del 4 marzo scorso in merito al Coronavirus, l’iniziativa, che avrebbe visto la presenza del vescovo di Trivento, Claudio Palumbo, è stata rinviata. Sempre ad Agnone e per l’identico motivo, sospese tutte le proiezioni cinematografiche all’Italo Argentino. Intanto partite le operazioni di sanificazione di tutti gli istituti scolastici, degli scuolabus e dell’ufficio del Giudice di Pace. Identica situazione si registra a Capracotta.