Corso da piazzaiolo per chi cerca lavoro

(ANSA) – ISERNIA, 22 FEB – Federimpreseitalia Molise ripete l’iniziativa formativa del Corso da Pizzaiolo per persone in cerca di occupazione. Dieci lezioni di cui tre teoriche su impasti, farine e haccp, e sette pratiche dietro il bancone. Al termine del corso i partecipanti riceveranno il diploma di frequenza e l’attestato di operatore alimentarista haccp.

Partenza prevista nelle prossime settimane. “Non solo – dice la direttrice dell’ente Ilaria Maddonni – proporremo anche i nostri partecipanti alle imprese della provincia che avranno bisogno di personale. Nelle prossime settimane inoltre daremo il via anche ad un corso di livello superiore per chi, avendo partecipato alla prima edizione del nostro corso, vuole ulteriormente perfezionarsi. Ma le iniziative in cantiere sono tante, tra cui anche la possibile apertura di una sede molisana dell’associazione nazionale pizzaioli”. Gli interessati potranno rivolgersi a federeimpreseitalia Molise in corso Risorgimento 5 bis ad Isernia o telefonare ai numeri 0865/410231 – 334/2047660.