Corso di tiro tattico difensivo al campo di tiro “Auro d’Alba”

SCHIAVI DI ABRUZZO – Tornano gli eventi formativi organizzati dal direttivo del campo di tiro “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo.

L’appuntamento è per il prossimo 8 giugno, sabato, dal mattino al tramonto, con un corso di tiro tattico difensivo tenuto da un istruttore titolato presso strutture accreditate, con decenni di esperienze militari e civili.

Il corso si comporrà di una breve parte teorica e di quella pratica sulle linee di tiro. Diversi i temi trattati, tra i quali la sicurezza, il maneggio delle armi da fuoco, le tecniche di risoluzione rapida di malfunzionamenti e inceppamenti, i fondamentali del tiro, cambi caricatore e per finire delle sequenze tattiche e il tiro operativo difensivo anche sotto stress.

Per intuibili motivi organizzativi e di sicurezza il corso sarà a numero chiuso, per un numero massimo di venti partecipanti. Posso partecipare al corso i soci del campo di tiro e chiunque, in possesso di regolare porto d’armi e con arma propria, voglia approcciarsi al tiro tattico difensivo.

Il corso prevede l’impiego di arma corta. La dotazione necessaria per ciascun corsista è di duecento munizioni, cuffie, occhiali protettivi e cappellini, fondina di qualsiasi tipo che copra interamente il grilletto, no tiro dinamico. Preferibile pistola con abbatticane, safe action (semidoppia azione) light double action. Tuttavia è possibile partecipare anche con pistole senza abbatticane o singola azione o revolver di qualsiasi tipo.

La direzione del campo di tiro “Auro d’Alba” metterà a disposizione dei corsisti acqua e generi di conforto. Si raccomanda abbigliamento comodo, ma non tuta né scarpe aperte.

Costi: 50 euro per i soci, 70 non soci.

Per informazioni e prenotazioni: 3282757011 – 3409684917 – 3313631341.