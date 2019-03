Corto circuito innesca un incendio: distrutti due trattori e decine balle di fieno a Montazzoli

MONTAZZOLI – C’è probabilmente un corto circuito dell’impianto elettrico di un trattore alla base dell’incendio divampato nel pomeriggio di oggi in località Patrocco, agro del Comune di Montazzoli, in un’azienda agricola del posto. Il mezzo meccanico era posteggiato sotto una tettoia adibita a fienile, insieme ad un altra macchina agricola utilizzata per imballare. Le fiamme, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero partite proprio dall’impianto elettrico del trattore, per poi propagarsi velocemente al resto della struttura. A fungere da combustibile le balle di fieno ammassate al di sotto della tettoia insieme ai due mezzi meccanici. A dare l’allarme i proprietari che vivono poco distante. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco arrivata da Casoli con un’autobotte. Gli uomini hanno dovuto operare per diverse ore per avere la meglio sulle fiamme, alimentate tra l’altro da un forte vento che ha battuto l’intero Alto Vastese per tutta la giornata. In aiuto dei Vigili del fuoco anche dipendenti comunali inviati dal sindaco Felice Novello con un mezzo meccanico. Nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco i due mezzi meccanici, il trattore e la macchina per imballare, sono andati completamente distrutti dalle fiamme. Danni per centinaia di migliaia di euro per l’azienda agricola di Montazzoli. Le operazioni di bonifica sono state particolarmente lunghe perché le balle di fieno mantenevano accese le braci al loro interno minacciando di alimentare nuovi roghi.