Cosmetici nascosti in borsa, coppia di pensionati denunciata

I militari di Campobasso sono intervenuti in un punto vendita di prodotti per l’igiene della casa e della persona, a richiesta del direttore, poiché due coniugi pensionati del luogo erano stati fermati da personale addetto al negozio presso la barriera antitaccheggio, in quanto al loro passaggio si era attivato il sistema d’allarme. Gli addetti avevano rinvenuto, occultati all’ interno della borsa della donna, due prodotti per la cura della persona che non erano stati pagati. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato la condotta di occultamento in concorso fra i due. La merce è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Proseguono i controlli dei Carabinieri durante le serate estive nel corso di servizi ordinari e straordinari finalizzati alla prevenzione generale e soprattutto in materia di Codice della Strada per prevenire gli incidenti stradali .