Covid-19, ospedale di Lanciano: riapre Ortopedia, chiude Medicina per sanificazione

LANCIANO – Una sanificazione completata e un reparto che riapre, e uno che chiude per poterla effettuare. Sono le due realtà dell’Ospedale di Lanciano, dove da lunedì riprende l’attività dell’Ortopedia che torna operativa con alcune limitazioni legate alle misure di contenimento del Coronavirus.

Per evitare nuove eventuali possibilità di contagio determinate da pazienti che in ingresso non presentano sintomi, nel reparto completamente bonificato sarà ricoverato un solo paziente per ogni stanza, per un totale di dieci posti letto.

Al Pronto soccorso è stato chiesto di inviare a consulenza ortopedica solo patologie traumatologiche urgenti e dopo adeguata anamnesi e triage, al fine di evitare affollamenti inutili. Inoltre saranno garantiti i controlli ortopedici post chirurgici, programmati in precedenza, che saranno eseguiti presso il Poliambulatorio.

Resterà chiusa per qualche giorno, invece, a partire da domani, la Medicina che sarà sottoposta alle stesse operazioni di sanificazione dopo i casi di contagio. I pazienti oggi sono stati dimessi o trasferiti in altri presidi.