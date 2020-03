Covid-19, tampone negativo per una ultraottantenne di Agnone La donna è stata ricoverata in via precauzionale al Cardarelli di Campobasso

AGNONE. Nessun caso di coronavirus ad Agnone. Nella giornata odierna, nella cittadina altomolisana, si è sparsa la notizia di un presunto caso di Covid -19 riconducibile ad una signora ultraottantenne. La donna, che da giorni accusava alcuni malori, ieri pomeriggio, dopo essere stata visitata dai sanitari del Pronto soccorso del ‘Caracciolo’ che hanno messo in atto tutte le procedure del caso, è stata trasferita in via precauzionale al ‘Caradarelli’ di Campobasso. Nella struttura del capoluogo, l’anziana, è stata sottoposta a tampone risultato negativo.

