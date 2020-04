Covid19 ad Agnone: gli ospiti della casa di riposo risultati negativi saranno trasferiti al “Caracciolo”

AGNONE – «Si comunica che alcuni dei 47 tamponi per il coronavirus effettuati ieri presso una casa di riposo per anziani hanno dato, purtroppo, esito positivo. La notizia è stata comunicata ufficialmente da parte dall’ASREM di Campobasso, dove i tamponi sono stati processati. Al momento risultano essere state contagiate dal COVID-19 complessivamente 23 persone. Ricordo che sono stati sottoposti al tampone 47 persone, tra ospiti della struttura, gestori, operatori, familiari di operatori, medici di famiglia, familiari del soggetto già risultato positivo e altro personale entrato in contatto con la stessa struttura. All’esito dei tamponi è stato immediatamente convocato il COC e in raccordo l’ASREM si è stabilito di procedere con la mappatura epidemiologica di tutti i positivi ed i loro familiari e persone con cui sono venuti in contatto. Sempre in raccordo con l’ASREM si è deciso di disporre in tal senso: i pazienti sintomatici COVID-19 saranno trasferiti presso il “Cardarelli” di Campobasso; i pazienti positivi asintomatici resteranno preso la casa di riposo opportunamente sorvegliati e monitorati; gli ospiti della casa di riposo negativi al test COVID-19 saranno presi in carico dall’ASREM e collocati presso il plesso ospedaliero di Agnone ove saranno predisposti appositi spazi per la gestione sanitaria degli ospiti; gli altri positivi ed i loro familiari nonché persone entrate in contatto a vario titolo con loro, saranno sottoposti a quarantena obbligatoria presso la loro abitazione. A seguito dell’indagine epidemiologica verranno effettuati ulteriori tamponi. La Prefettura di Isernia con le Forze dell’Ordine seguono attentamente lo sviluppo degli eventi per quanto di propria competenza e per quanto si dovesse rendere necessario».

Così, in una nota informativa alla cittadinanza, la commissario prefettizio di Agnone, Giuseppina Ferri.