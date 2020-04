Covid19: altri 4 casi a Belmonte del Sannio, 4 a Poggio Sannita, 2 a Carovilli

BELMONTE DEL SANNIO – E’ la piccola comunità di Belmonte del Sannio la più colpita dall’epidemia da Covid19. E’ quanto si apprende dalla grafica pubblicata dall’Asrem. La conta dei casi pone Belmonte, con 14 positivi accertati, al primo posto nella classifica del contagio in Alto Molise. Seguita da Agnone con 9 casi, Poggio Sannita 4 e Carovilli 2. E proprio a riguardo la sindaca di Belmonte, Anita Di Priomio, spiega: «E’ da poco pervenuta, in maniera ufficiale, la triste notizia da parte dell’Asrem, che nel territorio di Belmonte del Sannio sono stati riscontrati altri quattro casi di positività al Covid19. Detti casi, – puntualizza la prima cittadina – sono da ricollegarsi comunque al cluster di Agnone. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare ogni forma di allarmismo, in quanto la situazione sul territorio è costantemente monitorata. Si raccomanda di non uscire di casa se non per comprovate esigenze di necessità e urgenza.