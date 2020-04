Covid19: altri tamponi a Belmonte intanto il Comune distribuisce mascherine

BELMONTE DEL SANNIO – Tamponi per la ricerca del Covid19 a Belmonte del Sannio, per quelle persone che nei giorni scorsi hanno avuto contatti stretti con le i due concittadini risultati positivi, sia pure asintomatici e posti in isolamento domiciliare.

«Ho richiesto, in via cautelativa, all’Asrem di effettuare tamponi alle persone del paese che hanno avuto contatti con i contagiati già accertati. – spiega la sindaca Anita Di Primio – Contiamo di avere i risultati in serata, tuttavia, a prescindere dai tamponi è assolutamente indispensabile rimanere in casa propria e limitare al massimo le uscite, limitandosi solo a quelle indifferibili e urgenti».

E sempre a scopo precauzionale domani stesso il Comune provvederà alla distribuzione di mascherine per tutta la popolazione. «Abbiamo approvato il bilancio comunale, – aggiunge la sindaca – e abbiamo acquistato trecento mascherine di protezione. Altrettante ne abbiamo avute in dono della casa di riposo di Poggio Sannita che ringraziamo pubblicamente. Circa seicento mascherine che saranno distribuite a tutta la popolazione di Belmonte».