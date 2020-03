Covid19, aumentano i casi nel Vastese: positiva una 48enne di Casalbordino

(REGFLASH) Pescara, 17 mar. – Dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 23 nuovi casi positivi al Covid 19.

2 casi fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila: un uomo di 61 anni del quale non è pervenuto il domicilio e una donna di 61 anni di Collarmele. 17 casi fanno riferimento alla Asl di Pescara, nel quale sono compresi anche pazienti residenti in provincia di Chieti: un 77enne, un 49enne e un 85enne di Montesilvano; un 57enne e un 46enne di Penne; un 42enne di Manoppello; una 48enne di Casalbordino; un 85enne di Collecorvino; una 33enne di Chieti; un 16enne di Roccamontepiano; un 29enne di Francavilla al Mare; un 61enne, un 55enne, un 51enne, un 72enne, un 49enne e una 73enne di Pescara.

3 casi fanno riferimento alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti: un 66enne di Francavilla al Mare; un uomo e una donna di Ortona, di 78 e 66 anni.

Un caso è infine riferito alla Asl di Teramo e riguarda un 84enne di Pineto.

Con gli ultimi casi salgono a 199 i positivi in Abruzzo al Covid 19.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

E si registra anche il primo caso nell’entroterra, precisamente a Roccaspinalveti.