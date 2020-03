Covid19: autodichiarazione anche per chi esce a piedi e deve avere sempre un valido motivo

In merito alla questione dello “spostamento” delle persone, quelle che escono di casa nonostante le raccomandazioni, le autorità, attraverso le Questure, ricordano quanto segue:

SIAMO IN EMERGENZA E IL NOSTRO COMPORTAMENTO DEVE PRIMARIAMENTE EVITARE POSSIBILITÀ DI CONTAGIO. Prima di pensare ad altro, è questa la regola che dobbiamo imporci.

TUTTI I PASSEGGERI DI UN VEICOLO DEVONO ESIBIRE O COMPILARE L’AUTODICHIARAZIONE. Perché? Perché ognuno deve avere un valido motivo per spostarsi, anche se non è il guidatore. Quindi, se si va distante da casa per accudire i genitori anziani, non si può portare il resto della famiglia in auto, a meno che non vi siano altri motivi validi (nell’esempio, portare un figlio in tenera età è possibile se altrimenti il piccolo resterebbe da solo in caso non essendovi possibilità di babysitter).

Per fare la spesa basta una persona per famiglia, la seconda non ha un valido motivo.

Il modello per l’AUTODICHIARAZIONE può essere scaricato da vari siti, anche da questa pagina. Chi non ha internet può scriverlo a penna.

Cosa è lo STATO DI NECESSITÀ? Praticamente è tutto quello, diverso dai motivi di lavoro o di salute, che non possiamo fare a meno di fare (fuori da casa nostra). Sicuramente, rientrano le cose collegate al lavoro o alla salute (ad esempio, per andare a lavorare o dal medico specialistico lontano devo fare benzina), ma anche comprare una ricarica del telefono può esserlo (se non posso farla da casa), come prelevare al bancomat se rimango senza soldi. Ma l’esempio classico è proprio fare la spesa alimentare.

La Presidenza del Consiglio conferma che anche chi gira a piedi deve esibire o compilare L’AUTODICHIARAZIONE. Perché? Perché per uscire da casa dobbiamo SEMPRE avere un valido motivo. Insomma, uscire solo per la voglia di farlo non è possibile (se pensiamo a noi ci sembra assurdo, ma se pensiamo a tutti noi capiamo che è giusto così). Perciò, non è che nel proprio Comune uno è libero di fare quello che vuole.