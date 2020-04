Covid19 a Belmonte del Sannio: dieci casi, ma solo due sono in isolamento domiciliare in paese

BELMONTE DEL SANNIO – Dieci i casi accertati di positività al Covid19 di residenti di Belmonte del Sannio. Questo è il dato aggiornato comunicato dalla Asrem all’amministrazione comunale del centro montano dell’Alto Molise. Dei dieci casi positivi, tuttavia, otto risultano dimorare altrove, presumibilmente ad Agnone, ospiti della casa di assistenza, mentre solo due sono i pazienti positivi posti in isolamento domiciliare nell’abitato di Belmonte del Sannio. E’ quanto comunica l’assessore Michele Di Primio. Il sindaco Anita Di Primio ha affisso in paese un avviso pubblico con il quale, oltre a comunicare i dati aggiornati e ufficializzati dall’Asrem, invita tutta la popolazione a restare in casa e di uscire solo in caso di effettiva e comprovata necessità, «muniti – raccomanda – di apposita mascherina».