Covid19, bisogna stare a casa. Il sindaco: «Chi non rispetta le indicazioni verrà sanzionato»

(ANSA) – CAMPOBASSO, 7 MAR – “Chi non rispetterà le indicazioni impartite verrà sanzionato”. Così il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in un video messaggio nel quale si rivolge prevalentemente ad esercenti attività commerciali e ricreative. Ad effettuare i controlli sarà anche la Polizia locale. “Non c’è bisogno di fare allarmismo – spiega – ma bisogna essere prudenti, collaborativi e responsabili”. Infine, un appello ai giovani: “Oggi è sabato – sottolinea – questa sera aumenteremo i controlli insieme a tutte le forze di polizia perché non saranno tollerati assembramenti proprio per garantire a tutti di poter eventualmente circolare, ma in assoluta sicurezza”. (ANSA).