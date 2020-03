Covid19, Campitelli: «Cinque milioni di euro per la terapia intensiva: da 81 a 140 posti. Sì a serrata generale»

«Questa sera in giunta regionale abbiamo deciso di erogare un contributo eccezionale di 5 milioni di euro a favore della Protezione civile per fronteggiare l’emergenza coronavirus e per aumentare i posti di terapia intensiva in Abruzzo e quindi passeremo da 81 a 140 posti. Abbiamo inoltre sottoscritto la proposta della Regione Lombardia di chiedere al Governo un decreto ancora più restringente ossia la chiusura totale delle attività escluse quelle essenziali cioè farmacie e supermercati. Questo decreto dovrebbe, ripeto dovrebbe, uscire stasera, in caso contrario stiamo valutando di farlo noi in piena autonomia. Non sono uno che si allarma facilmente, ma la situazione è seria e potrebbe diventarlo ancora di più se non c’è una collaborazione da parte di tutti i cittadini. Unica strategia per evitare l’aumento dei contagi è di stare a casa».

E’ quanto comunica l’assessore regionale, Nicola Campitelli, al termine dei lavori della Giunta regionale d’Abruzzo.